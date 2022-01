LO STORICO CAROSELLO DIVENTA UNA SERIE EVENTO PER RAI1: IN ANTEPRIMA I DETTAGLI (Di giovedì 6 gennaio 2022) ANTEPRIMA – A letto dopo CAROSELLO! Generazioni di bambini se lo sono sentiti ripetere dai genitori. Lo STORICO appuntamento del Programma Nazionale prima e Rete 1 poi, così si chiamava RAI1 dal 1957 al 1977, periodo di messa in onda, rivivrà grazie ad una fiction che sta preparando Rai Fiction. CAROSELLO è entrato nella storia della tv e della pubblicità. Circa dieci minuti in onda ogni sera che comprendevano filmati, sketch brillanti, intermezzi con volti voti dello spettacolo, corti firmati dai più registi italiani e pubblicità entrate nell’immaginario collettivo. Pupi Avati, Federico Fellini, Sergio Leone, Luigi Magni, Ermanno Olmi, Pier Paolo Pasolini sono solo alcuni dei grandi maestri della regia che hanno lavorato per CAROSELLO, la striscia quotidiana in onda alle 20.50, poi ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 gennaio 2022)– A letto dopo! Generazioni di bambini se lo sono sentiti ripetere dai genitori. Loappuntamento del Programma Nazionale prima e Rete 1 poi, così si chiamavadal 1957 al 1977, periodo di messa in onda, rivivrà grazie ad una fiction che sta preparando Rai Fiction.è entrato nella storia della tv e della pubblicità. Circa dieci minuti in onda ogni sera che comprendevano filmati, sketch brillanti, intermezzi con volti voti dello spettacolo, corti firmati dai più registi italiani e pubblicità entrate nell’immaginario collettivo. Pupi Avati, Federico Fellini, Sergio Leone, Luigi Magni, Ermanno Olmi, Pier Paolo Pasolini sono solo alcuni dei grandi maestri della regia che hanno lavorato per, la striscia quotidiana in onda alle 20.50, poi ...

