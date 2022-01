LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: gara cancellata dopo 19 discese! Vinatzer era quarto (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13: Neve improponibile, nonostante l’abbassamento delle temperature. Peccato soprattutto per Vinatzer che era vicino al podio ma non si poteva fare diversamente 14.12: gara cancellata 14.05: Non si capisce cosa stiano attendendo a fermare tutto. In 68 minuti sono scesi in 19, alle 16.10 c’è la seconda manche. Dal 13 in poi al massimo sono riusciti a far scendere tre atleti uno dopo l’altro… 14.01: Si avvicina la cancellazione 13.58: Questa la classifica dopo 19 discese: 1 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 55.26 2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 55.75 +0.49 3 NOEL Clement FRA 55.84 +0.58 4 Vinatzer Alex ITA 56.13 +0.87 5 PINTURAULT Alexis FRA 56.75 +1.49 13.55: Sta assumendo i toni di una farsa questo Slalom ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13: Neve improponibile, nonostante l’abbassamento delle temperature. Peccato soprattutto perche era vicino al podio ma non si poteva fare diversamente 14.12:14.05: Non si capisce cosa stiano attendendo a fermare tutto. In 68 minuti sono scesi in 19, alle 16.10 c’è la seconda manche. Dal 13 in poi al massimo sono riusciti a far scendere tre atleti unol’altro… 14.01: Si avvicina la cancellazione 13.58: Questa la classifica19 discese: 1 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 55.26 2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 55.75 +0.49 3 NOEL Clement FRA 55.84 +0.58 4Alex ITA 56.13 +0.87 5 PINTURAULT Alexis FRA 56.75 +1.49 13.55: Sta assumendo i toni di una farsa questo...

