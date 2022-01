Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa: novità per Dionisi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono state appena diramate le formazioni ufficiali della sfida delle 16.30 del Mapei Stadium tra Sassuolo e Genoa. Dionisi, privo di diversi titolari, ridisegna la sua squadra, schierando Kyriakopoulos esterno alto. Per il Genoa assente capitan Criscito. Subito titolare il nuovo acquisto Hefti. A centrocampo torna titolare Hernani. Le scelte ufficiali di Dionisi e Shevchenko: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vazquez, Bani; Hefti, Portanova, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Ekuban. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono state appena diramate ledella sfida delle 16.30 del Mapei Stadium tra, privo di diversi titolari, ridisegna la sua squadra, schierando Kyriakopoulos esterno alto. Per ilassente capitan Criscito. Subito titolare il nuovo acquisto Hefti. A centrocampo torna titolare Hernani. Le sceltedie Shevchenko:(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel.(3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vazquez, Bani; Hefti, Portanova, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Ekuban. Thomas Cambiaso

