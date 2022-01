Kim Mi-soo: morta a 29 anni l’attrice delle serie Snowdrop ed Hellbound (Di giovedì 6 gennaio 2022) Kim Mi-soo, un’attrice sudcoreana che è apparsa nella serie Disney + “Snowdrop” e “Hellbound” di Netflix, è morta all’età di 29 anni. l’attrice Kim Mi-soo, che è apparsa nella serie Disney + “Snowdrop” e “Hellbound” di Netflix, è venuta a mancare improvvisamente a soli 29 anni. La morte della star televisiva e modella in erba è stata annunciata in una dichiarazione della sua agenzia, la Landscape Entertainment. (screenshot video)Si tratta di un volto davvero molto popolare, in quanto le due serie sudcoreane hanno avuto un successo molto importante in tutto il mondo. “Dobbiamo condividere una notizia estremamente straziante e triste. L’attore Kim Mi-soo ci ha improvvisamente lasciato il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Kim Mi-soo, un’attrice sudcoreana che è apparsa nellaDisney + “” e “” di Netflix, èall’età di 29Kim Mi-soo, che è apparsa nellaDisney + “” e “” di Netflix, è venuta a mancare improvvisamente a soli 29. La morte della star televisiva e modella in erba è stata annunciata in una dichiarazione della sua agenzia, la Landscape Entertainment. (screenshot video)Si tratta di un volto davvero molto popolare, in quanto le duesudcoreane hanno avuto un successo molto importante in tutto il mondo. “Dobbiamo condividere una notizia estremamente straziante e triste. L’attore Kim Mi-soo ci ha improvvisamente lasciato il ...

Advertising

svnpromjse : RT @_blackpinkita: Purtroppo ci arriva una terribile notizia, l’attrice Kim Mi Soo, presente in Snowdrop, è venuta a mancare oggi 5 gennaio… - viperassss : RT @_blackpinkita: Purtroppo ci arriva una terribile notizia, l’attrice Kim Mi Soo, presente in Snowdrop, è venuta a mancare oggi 5 gennaio… - Desi03287154 : RT @_blackpinkita: Purtroppo ci arriva una terribile notizia, l’attrice Kim Mi Soo, presente in Snowdrop, è venuta a mancare oggi 5 gennaio… - 1D_CAVA : RT @kpopWorldItaly1: L'attrice #KimMiSoo è morta all'età di 31 anni?? Oggi è stato riferito che Kim Mi Soo è morta e che la sua veglia si t… - 3cinematographe : Morta a 29 anni l'attrice #KimMi-soo, nota al grande pubblico per il suo ruolo nel #k-drama #Snowdrop, disponibile… -