Juventus-Milan in tv: data, orario e diretta streaming finale Supercoppa femminile 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juventus-Milan è la finale della Supercoppa Italiana 2022 di calcio femminile: andiamo a scoprire la data, l'orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming. Allo stadio Stirpe di Frosinone le bianconere e le rossonere incrociano il proprio cammino e si giocano la vittoria del primo trofeo dell'anno. Le ragazze di Montemurro contro le rivali di Ganz, chi vincerà? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 8 gennaio, diretta tv su La7 in esclusiva e in chiaro, streaming sul sito di La7 e sulle app per i dispositivi mobili. SportFace.

