GF Vip, Biagio D'Anelli sbugiardato: i messaggi che inchiodano la malafede (Di giovedì 6 gennaio 2022) Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan sono una coppia ormai è una cosa certa. Durante il GF Vip 6, hanno mostrato affetto l'uno per l'altro, e anche dopo Biagio è uscito dalla casa, Miriana lo ha sempre ricordato con dolcezza. Ma c'è una cosa che Miriana non sa: Biagio le ha nascosto un particolare molto importante. Prima della partecipazione al GF Vip, Biagio aveva una relazione a distanza con un'altra donna, ma l'ha lasciata per poter stare con la coinquilina. La loro relazione è stata tra alti e bassi, ma alla fine sembrava essere migliorata, fino a quando Biagio è stato eliminato dal GF. Cosa succederà tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan dopo che lui è uscito dal Gf Vip 6? Continueranno la loro relazione lontano dalle telecamere? Ma soprattutto, ...

