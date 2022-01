Dove si potrà accedere con il Green Pass base e dove servirà la certificazione verde rafforzata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una nuova stretta, figlia di una mediazione durante un Consiglio dei Ministri molto teso con le forze politiche di maggioranza che si sono scontrate sulle ultime misure per contenere la curva epidemiologica della quarta ondata Covid in Italia. Alla fine, oltre al già annunciato – in cabina di regia – obbligo vaccinale per gli over 50, sono stati definiti i paletti per il rafforzamento dell’utilizzo della certificazione verde (sia rafforzata che “da tampone”). Proviamo a fare chiarezza sulla nuova “vita” del Green Pass base, soprattuto per quel che riguarda i supermercati. dove servirà almeno un tampone Il comunicato stampa diramato dal governo al termine dell’ultimo Consiglio dei Ministri dà indicazioni di base: È ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una nuova stretta, figlia di una mediazione durante un Consiglio dei Ministri molto teso con le forze politiche di maggioranza che si sono scontrate sulle ultime misure per contenere la curva epidemiologica della quarta ondata Covid in Italia. Alla fine, oltre al già annunciato – in cabina di regia – obbligo vaccinale per gli over 50, sono stati definiti i paletti per il rafforzamento dell’utilizzo della(siache “da tampone”). Proviamo a fare chiarezza sulla nuova “vita” del, soprattuto per quel che riguarda i supermercati.almeno un tampone Il comunicato stampa diramato dal governo al termine dell’ultimo Consiglio dei Ministri dà indicazioni di: È ...

