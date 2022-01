Direttore Asl Napoli2: “La Lega deve sospendere il campionato per 15 giorni” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Oggi in Italia forse passano più facilmente le illogicità che le logicità, perciò ci troviamo in questa situazione. Il dipartimento nostro ha rilevato che oltre a Mario Rui e Meret più uno nello staff tecnico c’erano contatti stretti che avevano terminato il primo ciclo vaccinale da più di 4 mesi. Pertanto è stata applicata la circole del ministero che spiega che senza dose booster queste persone vanno messe in isolamento. Li avrebbero poi fatti giocare con la mascherina? I giocatori professionisti di Serie A hanno l’obbligo della terza vaccinazione. Perché i 3 del Napoli non si sono vaccinati? Non saprei, non è nostra competenza”. A Radio Marte si è espresso così Antonio D’Amore, Direttore dell’Asl Napoli 2, che ieri ha deciso di mettere in quarantena Rrahmani, Zielinski e Lobotka, negativi ai tamponi ma in contatto con positivi del grippo squadra e non in possesso ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Oggi in Italia forse passano più facilmente le illogicità che le logicità, perciò ci troviamo in questa situazione. Il dipartimento nostro ha rilevato che oltre a Mario Rui e Meret più uno nello staff tecnico c’erano contatti stretti che avevano terminato il primo ciclo vaccinale da più di 4 mesi. Pertanto è stata applicata la circole del ministero che spiega che senza dose booster queste persone vanno messe in isolamento. Li avrebbero poi fatti giocare con la mascherina? I giocatori professionisti di Serie A hanno l’obbligo della terza vaccinazione. Perché i 3 del Napoli non si sono vaccinati? Non saprei, non è nostra competenza”. A Radio Marte si è espresso così Antonio D’Amore,dell’Asl Napoli 2, che ieri ha deciso di mettere in quarantena Rrahmani, Zielinski e Lobotka, negativi ai tamponi ma in contatto con positivi del grippo squadra e non in possesso ...

