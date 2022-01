Cassano in ospedale dopo due dosi: “Poteva andare peggio, il vaccino funziona”, dice Bassetti (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’ex campione di calcio Antonio Cassano, nonostante due dosi di vaccino, è finito in ospedale in gravi condizioni a causa del Covid. Sulla questione si è espresso l’infettivologo del San Martino, Matteo Bassetti. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’ex campione di calcio Antonio, nonostante duedi, è finito inin gravi condizioni a causa del Covid. Sulla questione si è espresso l’infettivologo del San Martino, Matteo. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Buone notizie per Antonio Cassano?? - Eurosport_IT : Buone notizie per Antonio Cassano?? -