Caos scuole nelle Marche, i presidi: ‘Tra quarantene e no vax non si sa come apriremo’. E la Regione fa screening solo tra ‘contatti di positivi o sintomatici’ (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da una parte professori in quarantena o in isolamento perché positivi o sospesi per via dell’obbligo di vaccinazione con una situazione, quindi, che rende difficile l’organizzazione del rientro in classe, previsto per il 7 gennaio. Dall’altra uno screening con tamponi antigenici organizzato dalla Regione per il 6 gennaio dedicato solo ed esclusivamente a studenti di elementari e medie “con sintomi o contatti di positivi”, e quindi a bambini che, per principio, a scuola non dovrebbero tornare perché sotto sorveglianza o in quarantena. nelle Marche a due giorni dalla ripartenza delle scuole è Caos. La Regione guidata dall’esponente di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, è in giallo ormai dal 20 dicembre e al 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da una parte professori in quarantena o in isolamento perchéo sospesi per via dell’obbligo di vaccinazione con una situazione, quindi, che rende difficile l’organizzazione del rientro in classe, previsto per il 7 gennaio. Dall’altra unocon tamponi antigenici organizzato dallaper il 6 gennaio dedicatoed esclusivamente a studenti di elementari e medie “con sintomi o contatti di”, e quindi a bambini che, per principio, a scuola non dovrebbero tornare perché sotto sorveglianza o in quarantena.a due giorni dalla ripartenza delle. Laguidata dall’esponente di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, è in giallo ormai dal 20 dicembre e al 5 ...

