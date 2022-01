Biasin: facciamo la morale a Insigne, ma è il calcio italiano ad essere il calcio dei disperati (Di giovedì 6 gennaio 2022) Su Libero, Fabrizio Biasin scrive della magra figura che hanno fatto i vertici del calcio nel nostro campionato dopo quanto è andato in scena ieri, tra stop delle Asl ad alcune squadre e la Lega che ha deciso di andare avanti imperterrita nonostante i contagi e le partite che non possono essere disputate. “Quella che è andata in scena ieri è stata la sintesi estrema del nostro calcio, un sistema che funziona solo se non soffia un refolo di vento, se invece si alza anche solo una brezzolina, allora sono cavoli acidi. In questo caso è arrivato l’uragano-Asl e secondo voi come poteva finire? Esatto, malissimo”. Il calcio, scrive, sa da almeno una settimana che le Asl sarebbero intervenute, dato l’aumento esponenziale dei contagi e invece “si è fatto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Su Libero, Fabrizioscrive della magra figura che hanno fatto i vertici delnel nostro campionato dopo quanto è andato in scena ieri, tra stop delle Asl ad alcune squadre e la Lega che ha deciso di andare avanti imperterrita nonostante i contagi e le partite che non possonodisputate. “Quella che è andata in scena ieri è stata la sintesi estrema del nostro, un sistema che funziona solo se non soffia un refolo di vento, se invece si alza anche solo una brezzolina, allora sono cavoli acidi. In questo caso è arrivato l’uragano-Asl e secondo voi come poteva finire? Esatto, malissimo”. Il, scrive, sa da almeno una settimana che le Asl sarebbero intervenute, dato l’aumento esponenziale dei contagi e invece “si è fatto ...

