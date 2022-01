Beautiful, trama 6 gennaio 2022: Thomas incontra Douglas (Di giovedì 6 gennaio 2022) trama Beautiful oggi 6 gennaio 2022 che vedrà padre e figlio incontrarsi nuovamente dopo tanto tempo. Thomas sta per raggiungere il suo scopo? Carter annuncia il suo fidanzamento Anticipazioni Beautiful 6 gennaio 2022 con una nuova entusiasmante puntata della soap americana più amata di sempre. Dopo tantissimi anni la trama è ancora ricca e i colpi di scena si susseguono all'infinito. Carter annuncia il suo fidanzamento a Paris, contento di aver finalmente trovato la donna della sua vita. Zoe si sente in trappola e crede che sposare Carter non sia la scelta giusta, considerando i suoi sentimenti per Zende. Zende si arrende davanti alla proposta di Carter e racconta tutto a Hope e Steffy. Le due donne hanno perdonato ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022)oggi 6che vedrà padre e figliorsi nuovamente dopo tanto tempo.sta per raggiungere il suo scopo? Carter annuncia il suo fidanzamento Anticipazionicon una nuova entusiasmante puntata della soap americana più amata di sempre. Dopo tantissimi anni laè ancora ricca e i colpi di scena si susseguono all'infinito. Carter annuncia il suo fidanzamento a Paris, contento di aver finalmente trovato la donna della sua vita. Zoe si sente in trappola e crede che sposare Carter non sia la scelta giusta, considerando i suoi sentimenti per Zende. Zende si arrende davanti alla proposta di Carter e racconta tutto a Hope e Steffy. Le due donne hanno perdonato ...

