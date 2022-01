Aston Martin Whitmarsh: il team pensa al Manager come Team Principal (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo l’addio di Otmar Szafnauer all’Aston Martin il Team sta cercando chi possa ricoprire il suo ruolo che è fondamentale per la crescita nel 2022. Tanti nomi sono in ballo e per Lawrence Stroll non è per niente facile trovare un nome che possa mettere d’accordo tutti. Allora è meglio cercare in casa e puntare su Martin Whitmarsh già amministratore delegato dell’Aston Martin. Szafnauer aveva smentito più volte le voci sulla sua partenza, ma alla fine ha dovuto ammettere che non si trattava solo di rumors. Vi sveleremo cosa sta accadendo nel Team Aston Martin e chi sarà il capo del Team. Szafnauer: addio ad Aston ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo l’addio di Otmar Szafnauer all’ilsta cercando chi possa ricoprire il suo ruolo che è fondamentale per la crescita nel 2022. Tanti nomi sono in ballo e per Lawrence Stroll non è per niente facile trovare un nome che possa mettere d’accordo tutti. Allora è meglio cercare in casa e puntare sugià amministratore delegato dell’. Szafnauer aveva smentito più volte le voci sulla sua partenza, ma alla fine ha dovuto ammettere che non si trattava solo di rumors. Vi sveleremo cosa sta accadendo nele chi sarà il capo del. Szafnauer: addio ad...

