ASL Torino: «Zielinski, Rrahmani e Lobotka non possono giocare»

«Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell'Asl si può giocare, altrimenti no. Secondo me chi è in quarantena non può giocare». Così Carlo Picco, direttore dell'Asl Torino, in un'intervista a Il Napolista sulla situazione legata a Juventus-Napoli e, in particolare, alla situazione di Zielinski, Lobotka e Rrahmani, fermati dall'Asl Napoli 2 già a Torino.

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - GoalItalia : Napoli in partenza per Torino: nessun divieto da parte dell'ASL ????? #JuveNapoli - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DCicorella : @mike_fusco 11:30 del 6 gennaio e la tua scommessa è ancora in piedi????se azzecchi pure che blocca asl di torino tut… - Tinofonti71 : @Juventina962 @annatrieste il mio commento era rivolto a tutti i tifosi! Sono juventino,vivo in Campania ma non mi… -