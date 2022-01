ASL Torino: “Rinvio Juve-Napoli? Non spetta a noi decidere” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Punto Nuovo Marco Giordano, l’ASL di Torino non ha potere decisionale circa il Rinvio di Juventus-Napoli. Il Dipartimento di Prevenzione del capoluogo piemontese, infatti, ha dichiarato di poter agire unicamente isolando i positivi. Di seguito quanto affermato. Napoli Juventus“Noi al massimo interveniamo per isolare i positivi, ma non decidiamo sul fatto che si giochi o no“. spetta, quindi, alla sola ASL Napoli la sentenza per fermare la squadra di Spalletti e rinviare la partita. +++Aggiornamento #JuveNapoli +++ "Noi al massimo interveniamo per isolare i positivi ma non decidiamo sul fatto che si giochi o no": questa l'unica posizione del Dipartimento ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Punto Nuovo Marco Giordano, l’ASL dinon ha potere decisionale circa ildintus-. Il Dipartimento di Prevenzione del capoluogo piemontese, infatti, ha dichiarato di poter agire unicamente isolando i positivi. Di seguito quanto affermato.ntus“Noi al massimo interveniamo per isolare i positivi, ma non decidiamo sul fatto che si giochi o no“., quindi, alla sola ASLla sentenza per fermare la squadra di Spalletti e rinviare la partita. +++Aggiornamento #+++ "Noi al massimo interveniamo per isolare i positivi ma non decidiamo sul fatto che si giochi o no": questa l'unica posizione del Dipartimento ...

