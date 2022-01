WTA Adelaide I 2022: Ashleigh Barty si salva e vola ai quarti di finale, ko Sabalenka e Sakkari (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giornata andata in archivio ad Adelaide (Australia), sede del torneo WTA500. Risultati che in alcuni casi non hanno rispettato i pronostici, favorendo alcuni spunti. Il riferimento è alla battute d’arresto di Maria Sakkari e di Aryna Sabalenka. La greca (n.6 del mondo) è caduta sotto i colpi dell’americana Shelby Rogers (n.40 del ranking). L’ellenica si è arresa sullo score di 7-6 (5) 2-6 6-4 non riuscendo a rientrare in partita dopo il secondo parziale vinto. Una prestazione opaca per lei, meno intensa del solito. Rogers, dunque, prosegue l’avventura nel torneo e la prossima avversaria sarà n.14 del mondo Elena Rybakina. La kazaka ha superato la ceca Marie Bouzkova (n.90 WTA) per 6-3 6-4, mettendo in mostra un tennis solido ed efficace. Si prospetta quindi un confronto interessante. Venendo a Sabalenka, la n.2 del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giornata andata in archivio ad(Australia), sede del torneo WTA500. Risultati che in alcuni casi non hanno rispettato i pronostici, favorendo alcuni spunti. Il riferimento è alla battute d’arresto di Mariae di Aryna. La greca (n.6 del mondo) è caduta sotto i colpi dell’americana Shelby Rogers (n.40 del ranking). L’ellenica si è arresa sullo score di 7-6 (5) 2-6 6-4 non riuscendo a rientrare in partita dopo il secondo parziale vinto. Una prestazione opaca per lei, meno intensa del solito. Rogers, dunque, prosegue l’avventura nel torneo e la prossima avversaria sarà n.14 del mondo Elena Rybakina. La kazaka ha superato la ceca Marie Bouzkova (n.90 WTA) per 6-3 6-4, mettendo in mostra un tennis solido ed efficace. Si prospetta quindi un confronto interessante. Venendo a, la n.2 del ...

