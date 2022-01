Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E CASILINA IN ESTRNA CODE DA LAURENTINA A TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA ORA LE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA E PALOMBARESE, RISPETTIVAMENTE DA SANT’ALESSANDRO A TOR LUPARA E DA SANTA LUCIA A VIA MARCO SIMNE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREIZONI LE ALTRE NOTIZIE UN AGGIORNAMENTO SULLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN ...