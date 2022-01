«Vi svelo le prossime cyber minacce»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dati congelati finché non viene versato un riscatto, foto e video utilizzati come armi di ricatto. Portafogli di criptovalute saccheggiati, comunicazioni e chiamate truffaldine. Gil Shwed, uno degli esperti di sicurezza informatica più noti e quotati al mondo, racconta a Panorama le nuove strategie dei criminali della rete. E come difendersi. Mentre il muro di Berlino si stava sgretolando un chilometro alla volta, Gil Shwed era impegnato a costruire il suo. Non usava il cemento, ma un computer; non voleva tagliare in due un Paese, ma fermare l’avanzata planetaria dei pirati del web. Nel 1994 la sua fortezza era completa: l’ingegnere e imprenditore israeliano è considerato l’inventore del firewall per uso commerciale, quello scudo digitale che monitora il traffico in ingresso su un pc o un’intera rete, vietando l’accesso agli elementi potenzialmente pericolosi. È la barriera teorica e ...