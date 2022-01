Variante Omicron, “quadri clinici in terapie intensive non sembrano meno gravi” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Variante Omicron del coronavirus e sintomi, i quadri clinici nelle terapie intensive non sembrano meno gravi rispetto a varianti e ondate precedenti. A livello clinico, “non ci sembra che la Variante Omicron sia diversa dalle altre” dice Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) che descrive, all’Adnkronos Salute, le caratteristiche cliniche di coloro che in questo periodo arrivano nelle terapie intensive. “Nei pazienti che arrivano in rianimazione i quadri clinici che noi vediamo sono sovrapponibili rispetto alle ondate precedenti. Non ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)del coronavirus e sintomi, inellenonrispetto a varianti e ondate precedenti. A livello clinico, “non ci sembra che lasia diversa dalle altre” dice Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) che descrive, all’Adnkronos Salute, le caratteristiche cliniche di coloro che in questo periodo arrivano nelle. “Nei pazienti che arrivano in rianimazione iche noi vediamo sono sovrapponibili rispetto alle ondate precedenti. Non ci ...

