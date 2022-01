Vaccino obbligatorio: spunta l’ipotesi solo per gli over 60 e i fragili (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dovrebbe svolgersi oggi, mercoledì il Consiglio dei ministri che deciderà la stretta sui vaccini. Anche se nella serata di martedì ancora non era stato ufficialmente convocato e si dice che potrebbe essere preceduto da una cabina di regia politica perché nella maggioranza le distanze, in particolare sull’ipotesi di estensione del super green pass, restano tutte. Tra le ipotesi in campo spunta, in alternativa all’imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, anche l’obbligo vaccinale per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d’età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. Il premier Mario Draghi ha fatto nel pomeriggio di martedì il punto con i ministri ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dovrebbe svolgersi oggi, mercoledì il Consiglio dei ministri che deciderà la stretta sui vaccini. Anche se nella serata di martedì ancora non era stato ufficialmente convocato e si dice che potrebbe essere preceduto da una cabina di regia politica perché nella maggioranza le distanze, in particolare suldi estensione del super green pass, restano tutte. Tra le ipotesi in campo, in alternativa all’imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, anche l’obbligo vaccinale per i soggetti, i più a rischio, come gli60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d’età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. Il premier Mario Draghi ha fatto nel pomeriggio di martedì il punto con i ministri ...

