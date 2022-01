Tragedia a Philadelphia, incendio uccide 13 persone, 7 sono bambini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il bilancio è di 13 persone morte, tra cui 7 bambini, uccise in un incendio in una casa a schiera di Philadelphia. Almeno 13 persone, tra cui sette bambini, sono state uccise questo mercoledì mattina a causa di un incendio divampato in una casa a schiera nella la città più grande della Pennsylvania, Philadelphia. I vigili del fuoco hanno impiegato 50 minuti per domare l’incendio nel quartiere di Fairmount in città. POTREBBE INTERESSARTI: Morte Ilaria e Nicholas in incidente, ci sono due indagati Tragedia a Philadelphia, rogo uccide 13 persone al 23rd St. Filadelfia, Pennsylvania (immagine dal web) I soccorsi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il bilancio è di 13morte, tra cui 7, uccise in unin una casa a schiera di. Almeno 13, tra cui settestate uccise questo mercoledì mattina a causa di undivampato in una casa a schiera nella la città più grande della Pennsylvania,. I vigili del fuoco hanno impiegato 50 minuti per domare l’nel quartiere di Fairmount in città. POTREBBE INTERESSARTI: Morte Ilaria e Nicholas in incidente, cidue indagati, rogo13al 23rd St. Filadelfia, Pennsylvania (immagine dal web) I soccorsi ...

