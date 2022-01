“Succede davvero”. Bomba sul GF Vip, Alfonso Signorini pronto a entrare nella storia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Clamorosa notizia sul GF Vip’. L’edizione numero 6 del reality show di Alfonso Signorini potrebbe davvero passare alla storia. In questi giorni vi abbiamo parlato di tanti retroscena legati alle dinamiche dei concorrenti, in particolare Miriana Trevisan è stata attaccata dentro e fuori dal reality show. La stessa showgirl e Lulù Selassié sono state censurate dalla regia del programma per alcune affermazioni su Katia Ricciarelli, riguardanti il fatto che lei non possa mai essere nominata nelle nomination. Al ‘GF Vip’ nelle ultime ore Sophie Codegoni si è lasciata andare confessando di provare una forte sintonia con Alessandro Basciano. “Sì, tra noi non nascondo che c’è una forte sintonia”, ha detto la concorrente del GF Vip 6, che nelle ultime ore proprio dall’ex volto di UeD ha ricevuto una proposta ufficiale. L’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Clamorosa notizia sul GF Vip’. L’edizione numero 6 del reality show dipotrebbepassare alla. In questi giorni vi abbiamo parlato di tanti retroscena legati alle dinamiche dei concorrenti, in particolare Miriana Trevisan è stata attaccata dentro e fuori dal reality show. La stessa showgirl e Lulù Selassié sono state censurate dalla regia del programma per alcune affermazioni su Katia Ricciarelli, riguardanti il fatto che lei non possa mai essere nominata nelle nomination. Al ‘GF Vip’ nelle ultime ore Sophie Codegoni si è lasciata andare confessando di provare una forte sintonia con Alessandro Basciano. “Sì, tra noi non nascondo che c’è una forte sintonia”, ha detto la concorrente del GF Vip 6, che nelle ultime ore proprio dall’ex volto di UeD ha ricevuto una proposta ufficiale. L’ex ...

