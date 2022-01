Sicurezza: polizia stradale, 168.479 infrazioni in Lombardia nel 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Con 49.526 (27.610 in ambito autostradale e 21.916 in ordinaria) pattuglie di vigilanza stradale il compartimento polizia stradale per la Lombardia, ha accertato 168.479 infrazioni al codice della strada di cui, tra le più significative, 11.783 per infrazioni per eccesso dei limiti di velocità e 8.434 violazioni per uso dello smartphone alla guida. Sono state ritirate 5.345 patenti di guida e 6.162 carte di circolazione; 296.601 i punti complessivamente decurtati. Sono questi alcuni dei dati del bilancio del 2021 per la polizia stradale in ambito regionale. I conducenti controllati con etilometri sono stati 36.713, di cui 3.212 sanzionati per guida in stato di ebbrezza mentre quelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Con 49.526 (27.610 in ambito autoe 21.916 in ordinaria) pattuglie di vigilanzail compartimentoper la, ha accertato 168.479al codice della strada di cui, tra le più significative, 11.783 perper eccesso dei limiti di velocità e 8.434 violazioni per uso dello smartphone alla guida. Sono state ritirate 5.345 patenti di guida e 6.162 carte di circolazione; 296.601 i punti complessivamente decurtati. Sono questi alcuni dei dati del bilancio delper lain ambito regionale. I conducenti controllati con etilometri sono stati 36.713, di cui 3.212 sanzionati per guida in stato di ebbrezza mentre quelli ...

