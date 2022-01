Serie A | è allarme contagi | ma non la Lega non contempla rinvii

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oltre 130 positivi in tutta laA Dilagano ida Covid inA. Ci sono dei veri e propri focolai tra le fila di Udinese, Verona, Torino e Napoli. Oltre a vari casi tra Juve, Milan e Inter. Intanto tra i casi più disussi c’è quella del match tra Napoli e Juve con i partenopei anche privi di Spalletti anche lui in isolamento. La Asl di Napoli ha anche dovuto rilasciare un comunicato. L’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021. È stato inoltre ...

