Scuola, rientro in aula. Dad e quarantena in base a fasce d’età: le proposte delle Regioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo non intende ritardare la riapertura degli istituti prevista per il 10 gennaio, come chiede ad esempio il governatore della Campania De Luca. Allo studio di Palazzo Chigi le proposte dei territori che differenziano regole su didattica a distanza e quarantena in base alle fasce d’età e ai gradi di istruzione. All’asilo si tornerebbe a casa con un solo caso Covid, alle elementari e in prima media con due positività, dalla seconda media in su con tre alunni contagiati Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo non intende ritardare la riapertura degli istituti prevista per il 10 gennaio, come chiede ad esempio il governatore della Campania De Luca. Allo studio di Palazzo Chigi ledei territori che differenziano regole su didattica a distanza einallee ai gradi di istruzione. All’asilo si tornerebbe a casa con un solo caso Covid, alle elementari e in prima media con due positività, dalla seconda media in su con tre alunni contagiati

