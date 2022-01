Schianto tra due auto nella notte: morto Luigi Patella 39enne salentino militare dell'Aeronautica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tragedia ieri notte in Sardegna . Un uomo è morto e cinque ragazzi sono rimasti feriti in uno scontro frontale avvenuto a Senorbì. Ha perso la vita Luigi Patella, 39 anni, di Casarano in provincia di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tragedia ieriin Sardegna . Un uomo èe cinque ragazzi sono rimasti feriti in uno scontro frontale avvenuto a Senorbì. Ha perso la vita, 39 anni, di Casarano in provincia di ...

