Roma, si rivede Farelli. Spinazzola ok per febbraio

A febbraio potrebbe tornare Leonardo Spinazzola come riportato su Il Tempo. A Trigoria si rivede Simone Farelli. Per un breve periodo, il trentottenne che la scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo portiere della Roma, farà parte dello staff tecnico di José Mourinho a causa della momentanea indisponibilità di Nuno Santos (preparatore dei portieri) che tornerà al suo lavoro nei prossimi giorni. Nel frattempo Leonardo Spinazzola scalpita per tornare ad allenarsi con la squadra. Il suo recupero procede bene e nei prossimi giorni intensificherà il lavoro sul campo prima di volare in Finlandia per una visita al tendine d'Achille con il il dottor Lempainen – che lo scorso luglio ha operato il giocatore – propedeutica al rientro in gruppo.

Si rivede Farelli. Spinazzola ok per febbraio

A Trigoria si rivede Simone Farelli. Per un breve periodo, il trentottenne che la scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo portiere della Roma, farà parte dello staff tecnico di José Mourinho.

Trigoria, Roma a lavoro in vista di San Siro: presenti tutti i titolari ...di Milan - Roma Mourinho non cambia modulo viste le garanzie che Mancini , Ibanez e Smalling hanno dato nelle ultime uscite. A centrocampo oltre ai soliti Cristante e Veretout si rivede capitan ...

