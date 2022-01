Quirinale: l'ex M5S Paxia, 'Berlusconi non votabile per me' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Se quello di Berlusconi è un nome votabile per me? No, per me no", taglia corto la deputata del Gruppo Misto Maria Laura Paxia, ex M5S, interpellata dall'Adnkronos in vista della votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Se quello diè un nomeper me? No, per me no", taglia corto la deputata del Gruppo Misto Maria Laura, ex M5S, interpellata dall'Adnkronos in vista della votazione per eleggere il Presidente della Repubblica.

