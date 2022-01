Pollini suona Beethoven in onda su rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)è l’evento musicale e teatrale che RAI 5 propone nella serata di mercoledì 5 gennaio. Si tratta della versione musicale dell’opera andata in scena presso l’Herkulessaal di Monaco Maurizio.esegue le ultime tre Sonate per pianoforte di. Considerata un vero e proprio punto di riferimento, una pietra miliare assoluta della letteratura pianistica di tutti i tempi, l’opera divisa in tre composizioni si pone come obiettivo quello di attraversare tutte le possibilità timbriche ed espressive dello strumento verso i più alti valori etici e spirituali.torna ad esibursi sulle stesse note ben 42 anni dopo la prima registrazione in studio di questi capolavori. Reso ancora più eloquente dalla fantastica acustica dell’Herkulessaal al Residence di ...