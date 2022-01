Milano, ragazza aggredita dal branco di stranieri: il video choc (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mancavano le immagini e nell’era dei telefoni cellulari sono puntualmente arrivate. A Capodanno vi avevamo raccontato la notte da horror vissuta a Milano, quando la città è stata travolta da aggressioni, risse e rapine “a raffica” messe a segno da gruppi di ragazzi stranieri. Il fatto più grave era accaduto in piazza Duomo: una trentina di giovani, tutti (o quasi) stranieri secondo la ricostruzione di alcune fonti di polizia e dell’assessore lombardo alla sicurezza De Corato, hanno accerchiato una 19enne, molestandola, palpeggiandola e cercando di spogliarla in mezzo alla strada. Scene di ordinaria follia, una possibile violenza sessuale a cielo aperto che solo l’intervento degli agenti ha scongiurato. “Ne spostavamo 100 o 200 alla volta”, ci aveva raccontato una divisa in anonimato il giorno dopo San Silvestro. “C’era talmente tanta ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mancavano le immagini e nell’era dei telefoni cellulari sono puntualmente arrivate. A Capodanno vi avevamo raccontato la notte da horror vissuta a, quando la città è stata travolta da aggressioni, risse e rapine “a raffica” messe a segno da gruppi di ragazzi. Il fatto più grave era accaduto in piazza Duomo: una trentina di giovani, tutti (o quasi)secondo la ricostruzione di alcune fonti di polizia e dell’assessore lombardo alla sicurezza De Corato, hanno accerchiato una 19enne, molestandola, palpeggiandola e cercando di spogliarla in mezzo alla strada. Scene di ordinaria follia, una possibile violenza sessuale a cielo aperto che solo l’intervento degli agenti ha scongiurato. “Ne spostavamo 100 o 200 alla volta”, ci aveva raccontato una divisa in anonimato il giorno dopo San Silvestro. “C’era talmente tanta ...

