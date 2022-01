Mascherine Ffp2: a Milano molte farmacie non si sono ancora adeguate ai prezzi calmierati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) molte farmacie di Milano non si sono ancora adeguate ai prezzi calmierati delle Mascherine Ffp2 a 0,75 centesimi. Il quotidiano online free.it ha fatto un giro per vedere quanto costano. LEGGI ANCHE: La pillola anti-Covid arriva oggi in Italia: chi può assumerla e come Una farmacista: “Nessuna comunicazione ufficiale sul nuovo costo” Tra le lunghe L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dinon siaidellea 0,75 centesimi. Il quotidiano online free.it ha fatto un giro per vedere quanto costano. LEGGI ANCHE: La pillola anti-Covid arriva oggi in Italia: chi può assumerla e come Una farmacista: “Nessuna comunicazione ufficiale sul nuovo costo” Tra le lunghe L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

peppeprovenzano : Calmierato il prezzo delle mascherine #Ffp2. Come avevamo chiesto. Chissà se domani leggeremo le solite lezioncine… - Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - TeresaBellanova : Bene l’accordo per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 che il Generale Figliuolo ha raggiunto con le associa… - infoitinterno : Mascherine Ffp2 e i prezzi 'pazzi: occhio alle speculazioni sul web - infoitinterno : Mascherine Ffp2 e Ffp3: ecco quali sono le migliori - il Resto del Carlino -