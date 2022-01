L’omicidio di Varese e le colpe della burocrazia giudiziaria

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il caso del bambino diucciso dal padre, che aveva ottenuto di passare la giornata con lui sebbene fosse agli arresti domiciliari, ha suscitato un’onda di commenti su cui vale la pena porre delle distinzioni. E’ stata messa a tema la “genitorialità”, che non dovrebbe essere considerata diritto inalienabile. Chiara Saraceno sulla Stampa si interroga su “dove finisce il diritto dei genitori ad avere con sé i propri figli”. Rileva Saraceno che il padre era aggressivo e che “il fatto che fosse agli arresti domiciliari proprio per questo motivo non è stato considerato, neppure dal gip, un motivo di incapacità genitoriale”. Ma questo non è esatto. L’uomo era ai domiciliari per un’altra vicenda, non correlata. Se c’erano “molte evidenze empiriche”pericolosità dell’uomo, o non ne erano a conoscenza i magistrati o non sono state valutate gravi: ...