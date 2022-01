LIVE Sinner-Safiullin 1-0, Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: break immediato per l’azzurro in apertura! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV 30-15 Primo ace scagliato da Sinner! 15-15 Gran risposta di Safiullin sulla seconda di Sinner, anticipa benissimo la palla con il dritto. 15-0 Non passa la risposta bloccata di Safiullin. 1-0 break Sinner!! Ritmo pazzesco impresso dall’azzurro nello scambio, alla fine l’altoatesino sfonda le grandi resistenze di Safiullin ed opera subito lo strappo. 30-40 Si salva con un’ottima prima esterna Safiullin. 15-40 RISPOSTA IN ALLUNGO DI Sinner! Due palle break. 15-30 Già doloroso il doppio fallo commesso da Safiullin in questo gioco. 15-15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MEDVEDEV 30-15 Primo ace scagliato da! 15-15 Gran risposta disulla seconda di, anticipa benissimo la palla con il dritto. 15-0 Non passa la risposta bloccata di. 1-0!! Ritmo pazzesco impresso dalnello scambio, alla fine l’altoatesino sfonda le grandi resistenze died opera subito lo strappo. 30-40 Si salva con un’ottima prima esterna. 15-40 RISPOSTA IN ALLUNGO DI! Due palle. 15-30 Già doloroso il doppio fallo commesso dain questo gioco. 15-15 ...

