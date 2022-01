Le morti bianche: ecco i dati del 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le morti bianche: Un dramma senza fine, con numeri crescenti che solo in parte raccontano la profondità di una piaga dalla terribile incidenza in tutto il paese. Più di mille, per la precisione sono 1.116, da gennaio a novembre 2021 i morti sul lavoro in Italia, 77 nel Lazio laddove oltre alla Capitale spicca la provincia di Latina, con 11 decessi (22° posto a livello nazionale) e 8 a Frosinone (39ª). A preoccupare è l’indice di incidenza della mortalità, ossia il rapporto degli infortuni mortali rispetto alla popolazione lavorativa che fotografano lo spaccato reale dell’emergenza, regione per regione. Se la Lombardia, che conta il maggior numero di vittime ma anche il maggior numero di occupati, è statisticamente quella più sicura, stando ai dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro il rischio di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le: Un dramma senza fine, con numeri crescenti che solo in parte raccontano la profondità di una piaga dalla terribile incidenza in tutto il paese. Più di mille, per la precisione sono 1.116, da gennaio a novembresul lavoro in Italia, 77 nel Lazio laddove oltre alla Capitale spicca la provincia di Latina, con 11 decessi (22° posto a livello nazionale) e 8 a Frosinone (39ª). A preoccupare è l’indice di incidenza della mortalità, ossia il rapporto degli infortuni mortali rispetto alla popolazione lavorativa che fotografano lo spaccato reale dell’emergenza, regione per regione. Se la Lombardia, che conta il maggior numero di vittime ma anche il maggior numero di occupati, è statisticamente quella più sicura, stando aidell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro il rischio di ...

