Le isole incantante di Lérins

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Di fronte a Cannes c'è un piccolo arcipelago che fa sognare. Parliamo delledi, un luogo veramente paradisiaco per gli amanti di barche a vela e yacht, che nei mesi estivi si posizionano intorno a questeper godersi un mare in perfetto stile dei Caraibi. In mancanza di un'imbarcazione propria, si può comunque raggiungerle in traghetto in 15-20 minuti. Mentre in inverno questesono ugualmente affascinanti anche se il consiglio è sempre quello di visitarle in un giorno di sole e con un vento mite. Sono due le: quella di Sainte-Margherite e quella di Saint-Honorat. Oggi sto esplorando quella di Saint-Honorat, un'isola di otto ettari di vigneti coltivati in modo meticoloso fin dal Medioevo e che producono ben sette tipi di vini e alcuni liquori con un metodo ancestrale e poi ...