Jason Derulo scambiato per Usher e insultato scatena una rissa furiosa a Las Vegas

Advertising

reisbi4n : in che senso hanno arrestato jason derulo perché ha aggredito 2 di loro che credevano lui fosse usher ????? in un c… - hesftangel : che persona immatura jason derulo madonna - natastancaa : Perché hanno ammanettato Jason Derulo - hwagaemarkt : oddio mi piscio addosso questa storia di jason derulo mi ha appena migliorato la vita - Italia_Notizie : Jason Derulo, lo scambiano per Usher e lo insultano: lui va su tutte le furie e picchia i due ragazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Jason Derulo

Un scambio di persona , o meglio di vip, accompagnato da qualche insulto ha provocato una rissa in un hotel di Las Vegas. Protagonista il cantante americano, e, a sua insaputa, Usher , un altro famoso esponente del R&B a stelle e strisce. Secondo quanto racconta TMZ, tra i fan accorsi per vedere e rubare uno scatto alla star di 'Want to want ...La reazione violenta diè stata immediata: il cantante si è avventato sui due dando un pugno sul volto di un ragazzo, mandandolo a terra. Poi ha aggredito l'altro, prima che intervenisse ...Il cantante di 'Want to want me' ha perso la testa e colpito con un pugno due ragazzi che lo avevano provocato ...Jason Derulo é stato coinvolto in una rissa, il cantante ha malmenato due uomini per averlo chiamato Usher a Las Vegas.