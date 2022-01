Insigne via, tifosi sui social: “Un addio triste”. L’intermediario: “Darà il massimo per il Napoli” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque, nulla da dire, solo grazie per l’impegno e la maglia sudata ogni partita. Quello che fa storcere un po’ il naso è la tempistica: a due giorni da una partita così importante, soprattutto per i tifosi… si poteva attendere la fine del campionato, così che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ora gli sfottò sono dietro l’angolo, ad ogni errore, gol mangiato. Un epilogo triste”. Così Antonio, tifoso del Napoli, sui gruppi social degli ultrà commenta l’addio di Lorenzo Insigne, che ieri sera ha firmato il suo nuovo contratto con il Toronto. Un commento che sintetizza quello di tanti altri sostenitori azzurri. Insigne andrà in Canada a 31 anni, con un contratto di cinque da 11,5 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque, nulla da dire, solo grazie per l’impegno e la maglia sudata ogni partita. Quello che fa storcere un po’ il naso è la tempistica: a due giorni da una partita così importante, soprattutto per i… si poteva attendere la fine del campionato, così che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ora gli sfottò sono dietro l’angolo, ad ogni errore, gol mangiato. Un epilogo”. Così Antonio, tifoso del, sui gruppidegli ultrà commenta l’di Lorenzo, che ieri sera ha firmato il suo nuovo contratto con il Toronto. Un commento che sintetizza quello di tanti altri sostenitori azzurri.andrà in Canada a 31 anni, con un contratto di cinque da 11,5 ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? ONORE A GIUSEPPE DE DONNO ?? La Russia approva in via definitiva la terapia del sangue iperimmune del Dottor Giu… - anteprima24 : ** #Insigne via, tifosi sui social: 'Un addio triste'. L'intermediario: 'Darà il massimo per il ##Napoli' **… - Enzovit : Vettosi: 'Ridimensionamento Napoli? Con Insigne e Manolas via sono meno di 20 milioni lordi'' - VinErrico : @Chiariello_CS Bravo bravo..alimenta polemiche e odio..ottimo lavoro. Quali sarebbero lo fonti di questa presunta v… - Pall_Gonfiato : #Zazzaroni deride il #Napoli: “#Insigne potrà comprarsi tutta squadra con i soldi del #Toronto” -