Il (dolce) messaggio di Emma Marrone a Stefano De Martino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una Instagram stories di Emma Marrone ha mandato in fibrillazione il popolo dei social e ha riportato alla memoria la sua storia d’amore, bella e travagliata, con Stefano De Martino. La cantante, infatti, ha pubblicato un video che la ritrae intenta a guardare la trasmissione di RaiDue, in onda in seconda serata, Bar Stella, condotta dal ballerino e ora presentatore napoletano. Vi raccomandiamo... Il cambio di look di Emma Marrone? Esigenze di copione A completare la Ig story, Emma Marrone ha inserito una sola ma significativa parola: “Proud”. Orgogliosa, quindi, del percorso professionale compiuto dal suo ex fidanzato. Tanto è bastato per creare due fazioni, altrettanto agguerrite e ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una Instagram stories diha mandato in fibrillazione il popolo dei social e ha riportato alla memoria la sua storia d’amore, bella e travagliata, conDe. La cantante, infatti, ha pubblicato un video che la ritrae intenta a guardare la trasmissione di RaiDue, in onda in seconda serata, Bar Stella, condotta dal ballerino e ora presentatore napoletano. Vi raccomandiamo... Il cambio di look di? Esigenze di copione A completare la Ig story,ha inserito una sola ma significativa parola: “Proud”. Orgogliosa, quindi, del percorso professionale compiuto dal suo ex fidanzato. Tanto è bastato per creare due fazioni, altrettanto agguerrite e ...

