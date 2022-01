GF vip | ancora screzi tra donne | Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’aria si fa sempre più pesante all’interno della casa del Grande Fratello vip. Ormai i concorrenti si sono schierati in fazioni ben distinte che si fanno continuamente la guerra. Sono sempre più frequenti le liti, le offese, le accuse di razzismo e, adesso, sopraggiungono anche le minacce. Si tratta di un episodio accaduto fra. La cantante lirica non nutre simpatia per la showgirl, arrivata nella casa del reality soltanto da poche settimane. Le due hanno avuto qualche discussione ma sono arrivate ad un punto critico dopo la puntata del 3 gennaio 2022.si è rivolta a lei con tono intimidatorio: “Le cose non sono più come prima. Ma tu guarda. Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso ...