Foggia, una bomba esplode davanti a un fioraio: danneggiata la facciata. In provincia è il terzo ordigno in due giorni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un'altra bomba, la terza in due giorni. E' uno scenario da guerra quello della provincia di Foggia, dove l'ultimo ordigno è esploso la scorsa notte davanti ad un negozio di fiori che si trova in via Guido D'Orso nel capoluogo. Il boato è stato udito in gran parte del quartiere. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca e ha provocato il distacco parziale del rivestimento in marmo esterno. Sul posto hanno operato i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza dell'attività commerciale e quelli della zona circostante al fine di identificare gli autori. "Stavo dormendo e ho sentito un forte boato. Sembrava una bomba come quelle dei bombardamenti durante la guerra che io ho vissuto", dice un testimone.

