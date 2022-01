Federica Nargi e Alessandro Matri | passione alle Maldive… e lo scatto rimosso

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)avevano iniziato il mese di dicembre sulla neve. Una fuga a due a Cortina, dove la showgirl aveva preso anche lezioni di sci, scoprendo laper questo sport. Laperò preferiscono di gran lunga il mare e non ne hanno mai fatto mistero. E’ così che, per chiudere l’anno in bellezza, sono volati al caldo. In bikiniMaldive Con una foto da cartolinaha svelato la meta scelta per le sue vacanze, le Maldive. La sabbia bianca, il mare cristallino e le palme rigogliose: la location è una favola. A quella prima immagine ne sono seguite moltissime altre, che hanno fatto passare il paesaggio da sogno in secondo piano. L’ex velina nei colorati bikini ...