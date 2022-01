Diffidati Bologna-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Lazio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel giorno dell’Epifania l’tornerà in campo contro ilnel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I, dopo il successo sul Torino, vogliono iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi con una vittoria contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. I ragazzi di Simone Inzaghi, però, dovranno fare attenzione ai cartellini insfida di domenica con la; in particolar modo Lautaro Martinez, che figura nell’elenco dei, non dovrà compiereventi troppo duri sugli avversari. SportFace.

