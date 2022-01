Covid, quarantene e contatti ad alto rischio: ecco domande e risposte su cosa fare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Caos per le scelte discordanti: all’interno di una famiglia può capitare che le decisioni prese dai medici siano diverse Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Caos per le scelte discordanti: all’interno di una famiglia può capitare che le decisioni prese dai medici siano diverse

Advertising

fattoquotidiano : COVID SUDOKU - Quarantene, terzo dietrofront. Tamponi, i più cari d’Europa - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - GiovanniToti : Treni cancellati per mancanza di personale, 21 mila liguri costretti a casa. Non possiamo bloccare il Paese con le… - Andrea_V_73 : '#Covid, #quarantene e #contatti ad alto rischio: ecco domande e risposte su cosa fare'@NikiCottone @sole24ore - infoitinterno : Scuola, caos tra quarantene Covid e sospensioni del personale No-vax -