Covid Francia oggi, 335mila contagi in 24 ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Covid in Francia, oggi quasi 335mila contagi nelle ultime 24 ore: un record dall’inizio della pandemia. Lo ha anticipato il ministro della Sanità Olivier Veran riferendo in Parlamento, dicendo che ”la Sanità francese comunicherà i suoi dati questa sera, ma a memoria siamo a 335mila casi nel nostro Paese” nell’ultima giornata. Ieri in Francia si erano registrati 271.686 casi di Covid-19, il dato più alto mai confermato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)inquasinelle ultime 24 ore: un record dall’inizio della pandemia. Lo ha anticipato il ministro della Sanità Olivier Veran riferendo in Parlamento, dicendo che ”la Sanità francese comunicherà i suoi dati questa sera, ma a memoria siamo acasi nel nostro Paese” nell’ultima giornata. Ieri insi erano registrati 271.686 casi di-19, il dato più alto mai confermato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

