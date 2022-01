“Corsa in ospedale”. Nancy Brilli, guai improvvisi con la salute: “Mi è presa brutta”. Le sue condizioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nancy Brilli, il periodo non sembra essere dei migliori. I fan hanno avuto modo di essere aggiornati dalla diretta interessata che, attraverso il profilo Instagram, ha parlato delle sue condizioni di salute. L’attrice è entrata nel dettaglio facendo luce su una vicenda personale che per anni ha destato in lei non poche preoccupazioni. Il nuovo anno per Nancy Brilli non comincia molto bene. L’annuncio ai fan sopraggiunge solo oggi: “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta”. Lo sfogo di Nancy Brilli parla chiaro: “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”. Una volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022), il periodo non sembra essere dei migliori. I fan hanno avuto modo di essere aggiornati dalla diretta interessata che, attraverso il profilo Instagram, ha parlato delle suedi. L’attrice è entrata nel dettaglio facendo luce su una vicenda personale che per anni ha destato in lei non poche preoccupazioni. Il nuovo anno pernon comincia molto bene. L’annuncio ai fan sopraggiunge solo oggi: “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta”. Lo sfogo diparla chiaro: “Mi sento una schifezza. M’ècon una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”. Una volta ...

Advertising

_Nemus_ : RT @Disoccupato1: 'Diciamo che alla stra grande maggioranza va bene, ma alla figlia 12enne di mio amico è andata in ambulanza in ospedale d… - Valenti44837922 : RT @AlexGiudetti: respiratorie durante una sessione di allenamento in preparazione per la nuova stagione, secondo The Sun. Menaldo è stato… - AlexGiudetti : respiratorie durante una sessione di allenamento in preparazione per la nuova stagione, secondo The Sun. Menaldo è… - MarySpes : RT @Disoccupato1: 'Diciamo che alla stra grande maggioranza va bene, ma alla figlia 12enne di mio amico è andata in ambulanza in ospedale d… - annadelbello1 : RT @Disoccupato1: 'Diciamo che alla stra grande maggioranza va bene, ma alla figlia 12enne di mio amico è andata in ambulanza in ospedale d… -