(Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha dichiarato al CESchesi unirà alla prossima missione con Callisto, incorporato nella navicella Orion della NASA “, portami sulla Luna”. Il motto chesta lanciando in merito al suo marchio oramai affermato in tutto il settore. Insieme a Lockheed Martin, l’azienda del fondatore Jeff Bezos ha annunciato i piani per inviarenello spazio come parte di Artemis I, la prima di diverse missioni della NASA che farà atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna.si unirà dunque alla prossima missione come parte di Callisto, un carico utile dimostrativo della tecnologia incorporato nella navicella Orion della NASA e costruito in collaborazione con ingegneri di, Lockheed Martin e Cisco. ...

tuttoteKit : CES 2022: le novità di #Alexa presentate da Amazon #AmazonCES2022 #tuttotek - IGNitalia : Da AMD a Intel, fino all'immancabile NVIDIA, che ruba la scena con la nuova RTX 3090 Ti: scopriamo tutte le nuove s… - infoitscienza : Sony presenta auto elettrica SUV Vision-S 02 e iniziativa Sony Mobility al CES 2022 - infoitscienza : Sony, il suv elettrico Vision S 02 debutta al CES 2022 - telodogratis : Wallbox al CES con Quasar 2, nuovo caricatore bidirezionale -

Ultime Notizie dalla rete : CES 2022

Artemis I , attualmente pianificata per il mese di marzo , non sarà solo la missione che vedrà il debutto del razzo SLS (Space Lauch System), ma anche quella che porterà Alexa nello spazio. A bordo ...Con un'evento virtuale andato in scena alin corso a Las Vegas , Intel ha annunciato la declinazione per laptop della piattaforma Alder Lake sbandierando dei test interni secondo i quali il Core i9 - 12900HK ha dimostrato delle ...At CES 2022, Lenovo™ unveiled a portfolio of innovative new products and solutions designed to empower individuals and businesses in a hybrid world. The lineup includes a wide range of sophisticated, ...TP-Link, fornitore leader mondiale di prodotti di rete per consumatori e aziende, ha presentato al CES 2022 presenta le sue ultime proposte in tema di tecnologie e soluzioni di networking. Scopriamo ...