Caro Battiato | le canzoni più importanti | il rapporto con Sgalambro e il tributo di Pif in onda stasera

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Uh baby, I need your love”.. un canticchiato leggero, una melodia eterea e poi il silenzio. Era il 18 maggio 2021, mentre tutti noi eravamo ancora alla ricerca di un centro di gravità permanente, un timido sole segnava l’anticipo dell’estate, prima che un insolito vento a trenta gradi sotto zero gelasse l’intera giornata soleggiata. Franco, all’età di 76 anni, ci lasciava orfani, in un modo brutto e cattivo, ora privo anche del suo disincanto più dissacrante; e la bella stagione non fu poi nemmeno più così tanto bella. E’ morto a Milo, appartato nella sua casa di campagna, raggiunta solo da sgradevoli fan dispiaciuti dal suo ritiro, ma con una malattia degenerativa sarebbe stato difficile fare diversamente, e da un feticista Andrea Scanzi che non perde mai l’occasione di essere al centro della bolla mediatica in situazioni come queste. Il ...

Advertising

Raiofficialnews : “Caro Battiato, noi ti ricordiamo così, con una grande festa”. Una serata evento raccontata da @pif_iltestimone:… - GuidaTVPlus : 05-01-2022 21:20 #Rai3 Caro Battiato con Pif - Puntata del 05/01/2022 #StaseraInTV - Massimo_Poggini : RT @Spettakolo_mag: Un viaggio dall'Etna all'Arena di Verona: questa sera su Rai Tre @pif_iltestimone ci guida tra i luoghi e le memorie de… - Spettakolo_mag : Un viaggio dall'Etna all'Arena di Verona: questa sera su Rai Tre @pif_iltestimone ci guida tra i luoghi e le memori… - AngeloAmbroset : RT @arenaliveweb: Battiato raccontato da Pif. Questa sera su @RaiTre @pif_iltestimone @intmusicandarts #CaroBattiato #arenadiverona #fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Battiato

con Pif: va in onda stasera su Rai3 la serata speciale dedicata al Maestro, recentemente scomparso. L'appuntamento è per mercoledì 5 gennaio alle ore 21.20 per un evento speciale sulle ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Kalipè - A passo d'uomo con Massimiliano Ossini, in onda dalle 21.20 su Rai 2: concerto ...Caro Battiato con Pif: va in onda stasera su Rai3 la serata speciale dedicata al Maestro, recentemente scomparso. L’appuntamento è per mercoledì 5 gennaio alle ore 21.20 per un evento speciale sulle f ...Caro Battiato: anticipazioni e ospiti dell'omaggio al grande cantautore su Rai 3 stasera - mercoledì 5 gennaio 2022 - alle ore 21,20 ...