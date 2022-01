Cancellare i torti del passato | nel Regno Unito addio a tutte le condanne per omosessualità

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo britannico dà un ulteriore colpo di spugna alleperpassate . Con una nuova iniziativa infatti verranno c ancellatequelle che finora non erano comprese in ...

'Spero che l'espansione del programma di indulto possa in qualche modo correggere idel passato e rassicurare i membri della comunità Lgbt sul fatto che la Gran Bretagna è uno dei posti più ...... nonostante si definisca liberal, è tutta concentrata agli individui a favore dei gruppi e delle minoranze, secondo una piramide castale degli esclusi e del risarcimento dei, e ...Una nuova iniziativa del governo britannico punta a introdurre un emendamento a una legge esistente per cancellare ogni condanna legata all’omosessualità, anche per persone defunte. Attualmente, spieg ...Una nuova iniziativa del governo britannico permetterà di cancellare ulteriori passate condanne per omosessualità, che non erano comprese in altri provvedimenti fra cui la 'legge Turing'. Attualmente, ...