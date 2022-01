Bonus INPS per chi soffre di cuore o pressione: i dettagli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In caso di determinate patologie sono previsti dei contributi extra da parte dell’ente previdenziale nazionale Quello delle pensioni è un tema molto caldo in questo periodo. Per i pensionati sono arrivo novità nell’immediato in termini di aumenti. L’assegno dovrebbe, infatti, essere più corposo grazie alla perequazione e al taglio delle tasse. Nel primo caso, si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In caso di determinate patologie sono previsti dei contributi extra da parte dell’ente previdenziale nazionale Quello delle pensioni è un tema molto caldo in questo periodo. Per i pensionati sono arrivo novità nell’immediato in termini di aumenti. L’assegno dovrebbe, infatti, essere più corposo grazie alla perequazione e al taglio delle tasse. Nel primo caso, si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

morenomostarda : @BarillariDav È semplice parlare dalla tua posizione,ma se non mi fossi vaccinato non potrei lavorare,la ciliegina… - arwen0506 : @IlZebraapois INPS a caccia di soldi per i bonus dei manager? - Rosalba_Falzone : @Ilconservator l'INPS vuole risparmiare in assegni di pensione, servono per bonus e super bonus e reddito di cittadinanza. - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: #Ultimissime novità in tema di pagamento INPS. Leggi l'articolo! #INPS #pagamenti #bonus #pensioni #RDC #rem #assegnou… - lucaccini_carla : Il governo dimentica chi è in quarantena: l’assenza dal lavoro non è più pagata dall’Inps come malattia. Scoperti a… -