Bologna Inter, la gara non si giocherà: rossoblù bloccati dall'AUSL (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bologna-Inter, in programma domani, non andrà in scena. La squadra rossoblù è stata infatti fermata dall'AUSL Il focolaio in casa Bologna ha costretto l'AUSL a prendere un provvedimento: la gara in programma domani pomeriggio contro l'Inter non si giocherà. Troppi i positivi in casa rossoblù (attualmente otto), con ogni tipo di attività agonistica bloccata fino a nuovo ordine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

